В Саратовской области выявили некачественный раствор для инъекций
Продажа препарата приостановлена
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В Саратовской области обнаружили некачественный препарат для инъекций животным «Суиферровит-А».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону, речь идет о лекарстве серии 086, срок годности до 11.2020, производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область.
Имеются несоответствия по показателям «массовая доля железа», «рН» и «стерильность».
Продажа лекарства приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU