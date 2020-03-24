ДТП на Осипова перекрыло движение трамваев №11

24 Март 2020 2020-03-24T07:43:36+03:00

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В Саратове утром 24 марта произошло ДТП на перекрестке улиц Осипова и Танкистов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», столкнулись два автомобиля - KIA и Mitsubishi L200.

Автомобили после аварии спровоцировали заторФото: Ольга Симонова

В аварии никто не пострадал, однако машины перекрыли движение трамвая маршрута №11 в сторону улицы Навашина. Трамвай пока ходит из поселка Солнечный только до Осипова, в город не идет.

Из-за стоящих на перекрестке машин и трамваев образовался затор по Танкистов до улицы Бирюзова.

На улице Танкистов образовалась пробкаФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU