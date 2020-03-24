ДТП на Осипова перекрыло движение трамваев №11
В Саратове утром 24 марта произошло ДТП на перекрестке улиц Осипова и Танкистов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», столкнулись два автомобиля - KIA и Mitsubishi L200.
Автомобили после аварии спровоцировали заторФото: Ольга Симонова
В аварии никто не пострадал, однако машины перекрыли движение трамвая маршрута №11 в сторону улицы Навашина. Трамвай пока ходит из поселка Солнечный только до Осипова, в город не идет.
Из-за стоящих на перекрестке машин и трамваев образовался затор по Танкистов до улицы Бирюзова.
На улице Танкистов образовалась пробкаФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU