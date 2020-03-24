2020-03-24T08:09:24+03:00
Происшествия

Житель Ершовского района отработает нетрезвую езду за рулем ВАЗа

Мужчину лишили прав на три года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 38-летнего жителя Ершовского района виновным в нетрезвой езде. Ранее его привлекали к ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 25 декабря мужчина выпил водки, сел за руль ВАЗа и поехал из села Чапаевка в село Рефлектор.

Он выехал на встречную полосу и влетел в Mazda. Прибывшие сотрудники ДПС отстранили мужчину от машины, исследование подтвердило, что гражданин был сильно пьян.

За это правонарушение водитель проведет 240 часов на обязательных работах, его лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марксовском районе мужчине грозит четыре года за секс с несовершеннолетней
В Общественной палате Саратовской области состоялось подписание соглашений по подготовке наблюдателей на голосовании по Конституции
Преподаватели Президентской академии будут сопровождать проектную деятельность муниципальных образований области
В Саратове ищут пожилого мужчину ростом 180 см
В Саратове безработный парень избил прохожего и отобрал барсетку
Андрей Воробьев: Важно сохранить динамику роста зарплат
Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов
Саратовец испугался приставов и отдал долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Саратове из-за горящего матраса погиб мужчина
Жителям Саратовской области рекомендуют звать на свадьбу всего десять гостей
В Энгельсе парень обманул девушку ради золота
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов
На проект сквера на месте расселенных бараков в Елшанке потратят более 700 тыс. рублей