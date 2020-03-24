Житель Ершовского района отработает нетрезвую езду за рулем ВАЗа

24 Март 2020 2020-03-24T08:09:24+03:00

Мужчину лишили прав на три года

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Суд признал 38-летнего жителя Ершовского района виновным в нетрезвой езде. Ранее его привлекали к ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 25 декабря мужчина выпил водки, сел за руль ВАЗа и поехал из села Чапаевка в село Рефлектор.

Он выехал на встречную полосу и влетел в Mazda. Прибывшие сотрудники ДПС отстранили мужчину от машины, исследование подтвердило, что гражданин был сильно пьян.

За это правонарушение водитель проведет 240 часов на обязательных работах, его лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU