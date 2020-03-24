2020-03-24T08:46:05+03:00
Общество

Саратовцы могут виртуально посетить областную библиотеку имени Пушкина

Можно задать вопрос библиографу
Дарья Вострикова
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В Саратове областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина предоставляет услуги виртуальной справочной службы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, дежурный работник поможет найти информацию о книгах, статьях, интернет-ресурсах, подобрать список литературы через форму обратной связи «Вопрос-ответ».

Пользователь может найти нужную информацию по каталогу и заказать документ во временное пользование, который будет предоставлен в электронном формате.

Нужно зайти на сайт библиотеки и нажать на вкладку «Обратная связь» в главном меню.

Телефон дежурного библиографа — 27-76-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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