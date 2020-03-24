Саратовцы могут виртуально посетить областную библиотеку имени Пушкина
В Саратове областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина предоставляет услуги виртуальной справочной службы.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, дежурный работник поможет найти информацию о книгах, статьях, интернет-ресурсах, подобрать список литературы через форму обратной связи «Вопрос-ответ».
Пользователь может найти нужную информацию по каталогу и заказать документ во временное пользование, который будет предоставлен в электронном формате.
Нужно зайти на сайт библиотеки и нажать на вкладку «Обратная связь» в главном меню.
Телефон дежурного библиографа — 27-76-01.
ИСТОЧНИК KP.RU