Учреждения культуры Саратовской области работают в особом режиме
В учреждениях культуры Саратовской области усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», на входе в организации сотрудникам меряют температуру.
Также учреждения обеспечены средствами дезинфекции.
Исключен прием иностранных делегаций и зарубежные командировки, ограничены поездки работников по служебным делам на территории страны.
Также перенесено время проведения фестивалей, выставок, конкурсов и других международных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU