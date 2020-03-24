Учреждения культуры Саратовской области работают в особом режиме

24 Март 2020 2020-03-24T07:26:06+03:00

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В учреждениях культуры Саратовской области усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», на входе в организации сотрудникам меряют температуру.

Также учреждения обеспечены средствами дезинфекции.

Исключен прием иностранных делегаций и зарубежные командировки, ограничены поездки работников по служебным делам на территории страны.

Также перенесено время проведения фестивалей, выставок, конкурсов и других международных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU