В доме на Больничном проезде мужчине перерезали артерию

24 Март 2020 2020-03-24T07:17:47+03:00

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В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, что повлекло его гибель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено около двух часов ночи 22 марта в доме на Больничном проезде.

Причиной смерти стала ране на бедре, повредившая артерию.

Сейчас полиция ищет подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU