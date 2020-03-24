Женщина нашла труп родственника в селе Новобурасского района
Начата проверка
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В Новобурасском районе Саратовской области следователи начали проверку гибели мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 63-летнего пенсионера нашла его родственница.
Женщина приехала в село, где он жил, чтобы проведать. В доме его не было, поэтому она отправилась на поиски и обнаружила труп на соседском участке.
Назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU