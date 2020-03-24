Женщина нашла труп родственника в селе Новобурасского района

24 Март 2020 2020-03-24T06:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новобурасском районе Саратовской области следователи начали проверку гибели мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 63-летнего пенсионера нашла его родственница.

Женщина приехала в село, где он жил, чтобы проведать. В доме его не было, поэтому она отправилась на поиски и обнаружила труп на соседском участке.

Назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU