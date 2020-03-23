Хроники коронавируса в Саратове: врачи осмотрели более 1,8 тыс.человек
Сегодня, 23 марта, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции при правительстве Саратовской области министр здравоохранения Наталья Мазина рассказала о работе по предоставленному ГУВД списку.
Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», проанализирована информация о более 3,5 тыс. гражданах. Сложность есть в несоответствии адреса регистрации людей и фактического места проживания.
Более 1,8 тыс.человек, большинство из которых приехали из-за границы и самоизолировались, осмотрели врачи.
Также идет наблюдение за родственниками заболевшей жительницы Саратовской области, состояние которой удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU