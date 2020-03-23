2020-03-23T20:20:13+03:00
Общество

В Саратове признали аварийным дом на улице Чернышевского

Здание реконструируют до марта 2022 года
Дарья Вострикова
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Дом на улице Чернышевского № 197А, выявленный объект культурного наследия, в Саратове признан аварийным и подлежащим реконструкции. Еще это здание известно как Дом Есипова, 1792 года постройки.

Соответствующее постановление за подписью мэра города появилось сегодня, 23 марта, на сайте администрации.

Согласно тексту документа, здание реконструируют до 1 марта 2022 года, в течение трех месяцев со дня издания распоряжения жильцы дома должны быть отселены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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