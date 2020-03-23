Житель Энгельса получил полгода колонии за нетрезвую езду

23 Март 2020 2020-03-23T19:14:32+03:00

Мужчину уже привлекали к ответственности за это

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Суд признал 28-летнего жителя Энгельса виновным в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду.

В ночь с 11 на 12 февраля он снова сел за руль нетрезвым и ездил по Энгельсу до остановки сотрудниками ДПС.

Медицинское освидетельствование подтвердило его «веселое» состояние.

Суд назначил ему полгода в исправительной колонии строгого режима, мужчину также лишили прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU