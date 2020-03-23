Житель Энгельса получил полгода колонии за нетрезвую езду
Мужчину уже привлекали к ответственности за это
Изменить размер текста:
Суд признал 28-летнего жителя Энгельса виновным в неоднократной нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду.
В ночь с 11 на 12 февраля он снова сел за руль нетрезвым и ездил по Энгельсу до остановки сотрудниками ДПС.
Медицинское освидетельствование подтвердило его «веселое» состояние.
Суд назначил ему полгода в исправительной колонии строгого режима, мужчину также лишили прав на 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU