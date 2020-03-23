2020-03-23T17:55:47+03:00
Общество

На реконструкцию сквера Марины Расковой в Саратове потратят 118 млн рублей

Аукцион на проведение основных работ объявили в субботу
Дарья Вострикова
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Глава администрации Заводского района Саратова Сергей Червяков рассказал о реконструкции сквера Марины Расковой, что стало возможным благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину.

- В субботу мы объявили аукцион на основные работы — прокладку коммуникаций, благоустройство пруда, дорожек, освещение, озеленение. На это согласно смете предусмотрено 118 млн рублей. Будут отыграны аукционы на малые архитектурные формы, детское, игровое оборудование, профессиональный строительный контроль. Общая стоимость реконструкции рекреационной зоны составит 150 млн рублей, — отметил он.

За проведением работ следит общественный совет. Благодаря жителям в сквере появился памятник летчице, который транспортировали в город, он готовится к реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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