Михаил Исаев: Саратов мог бы получать более 1 млрд рублей транспортного налога

23 Март 2020 2020-03-23T17:31:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что город ждут дополнительные деньги на содержание улично-дорожной сети, соразмерно сборам от транспортного налога.

- Ситуация с распределением транспортного налога в Саратове в разное время была различной. В 2010 и 2011 годах мы получали 25% от сборов, а вот уже в 2012 – 100%, и эта сумма, особенно по меркам того времени, была достаточно крупной – свыше 500 миллионов рублей муниципалитет смог направить на обслуживание и модернизацию улично-дорожной сети, — подчеркнул глава города.

Он отметил, что после зачисление налога в региональный бюджет муниципалитет потерял крупный источник дохода.

Например, в 2018 году его сумма составила более 1 млрд рублей — примерно во столько обошелся ремонт 800 тыс. кв.м. дорог в прошлом году и старт реконструкции Трофимовского моста.

Мэр отметил, что на ремонт грунтовых дорог и улиц на въездах в микрорайоны, жилые комплексы, частный сектор требуются миллиарды рублей.

Решение о выделении дополнительных средств было принято губернатором Саратовской области Валерием Радаевым по итогам совещания с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер Госдумы предложил передать отчисления о транспортного налога в муниципальный бюджет, что позволит спланировать крупные проекты на ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU