В Саратовской области днем будет идти снег
В Левобережье — сильный
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 24 марта, ожидается небольшой и умеренный снег, в Левобережье — сильный.
- Погода будет облачной с прояснениями. Местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, снежные заносы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура днем опустится до -3…+2 градусов, на востоке области — до +7.
ИСТОЧНИК KP.RU