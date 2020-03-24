В Саратовской области днем будет идти снег

24 Март 2020 2020-03-24T06:01:03+03:00

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В Саратовской области сегодня, 24 марта, ожидается небольшой и умеренный снег, в Левобережье — сильный.

- Погода будет облачной с прояснениями. Местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, снежные заносы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура днем опустится до -3…+2 градусов, на востоке области — до +7.

ИСТОЧНИК KP.RU