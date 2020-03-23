В Саратове планируется ремонтировать дороги в Поливановке и Увеке

23 Март 2020 2020-03-23T16:20:10+03:00

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Сегодня, 23 марта, в саратовском отделении «Единой России» обсудили транспортный налог, сборы от которого будут переданы по инициативе Вячеслава Володина на муниципальный уровень.

Предполагается, что Саратов получит около 1 млрд рублей, Энгельс около 300 млн рублей, Балаково около 200 млн рублей, Балашов около 100 млн рублей, Вольск около 50 млн рублей.

Районам нужно обсудить с общественностью, что ремонтировать, нет ли препятствий для этого.

Николай Панков отметил: нужно отдать приоритет востребованным дорогам. Например, улицам в Поливановке, Увеке. По выбранным дорогам нужно заранее проработать проектно-сметную документацию, чтоб не затягивать работу после поступления средств.

ИСТОЧНИК KP.RU