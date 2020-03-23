На балашовской трассе пассажирский автобус вылетел в кювет после ДТП

23 Март 2020 2020-03-23T16:13:05+03:00

Автобус перевернулся в кювет. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В Саратовской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 567-м км трассы Р-22 Каспий автодорога Дон — Тамбов — Саратов — Волгоград — Астрахань, в районе поселка Восход.

По предварительной версии, 50-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с рейсовым микроавтобусом Ford. От столкновения он вылетел в кювет.

Легковушкой управлял 50-летний водитель. Фото ГИБДД по Саратовской области

В автобусе ехали восемь пассажиров. Две женщины 22 и 62 лет пострадали.

Автобусом управлял 58-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU