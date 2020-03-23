На балашовской трассе пассажирский автобус вылетел в кювет после ДТП
В Саратовской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 567-м км трассы Р-22 Каспий автодорога Дон — Тамбов — Саратов — Волгоград — Астрахань, в районе поселка Восход.
По предварительной версии, 50-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с рейсовым микроавтобусом Ford. От столкновения он вылетел в кювет.
Легковушкой управлял 50-летний водитель. Фото ГИБДД по Саратовской области
В автобусе ехали восемь пассажиров. Две женщины 22 и 62 лет пострадали.
Автобусом управлял 58-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU