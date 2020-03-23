Николай Панков призвал к открытости при ремонте дорог

23 Март 2020 2020-03-23T16:07:43+03:00

Жителям надо объяснить, почему ремонтируют те или иные участки

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Сегодня, 23 марта, председатель ТПП, член партии «Единая Россия» Алексей Антонов предложил обратить внимание на новые микрорайоны, такие как «Лопатина гора» и «Царицынский».

- Дорог явно будет не хватать, надо планировать межрайонные дороги, возможность дублирования дорог. Можно найти и другие районы, нуждающиеся в дополнительных дорогах, — отметил он.

Депутат Госдумы Николай Панков согласился с ним.

Однопартиец Вадим Рогожин рассказал о разбитых улицах: Вишневая, Саперная, Гоголя, Зарубина, Посадского, частично Рахова.

Депутат Николай Панков отметил важность информационной открытости. Необходимо доводить до людей происходящее, объяснять причины. Он привел в пример программу ремонта тротуаров: не все понимают, почему занимаются именно этим участком, а не другим.

ИСТОЧНИК KP.RU