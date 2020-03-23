2020-03-23T16:07:43+03:00
Общество

Николай Панков призвал к открытости при ремонте дорог

Жителям надо объяснить, почему ремонтируют те или иные участки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 марта, председатель ТПП, член партии «Единая Россия» Алексей Антонов предложил обратить внимание на новые микрорайоны, такие как «Лопатина гора» и «Царицынский».

- Дорог явно будет не хватать, надо планировать межрайонные дороги, возможность дублирования дорог. Можно найти и другие районы, нуждающиеся в дополнительных дорогах, — отметил он.

Депутат Госдумы Николай Панков согласился с ним.

Однопартиец Вадим Рогожин рассказал о разбитых улицах: Вишневая, Саперная, Гоголя, Зарубина, Посадского, частично Рахова.

Депутат Николай Панков отметил важность информационной открытости. Необходимо доводить до людей происходящее, объяснять причины. Он привел в пример программу ремонта тротуаров: не все понимают, почему занимаются именно этим участком, а не другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Энгельса получил полгода года колонии за нетрезвую езду
На реконструкцию сквера Марины Расковой в Саратове потратят 118 млн рублей
Михаил Исаев: Саратов мог бы получать более 1 млрд рублей транспортного налога
Гибрид вируса летучих мышей и атипичной пневмонии: Информацию о разработке нового вируса ученые из США разместили в СМИ еще в 2015 году
Житель Хвалынска получил 3,5 года тюрьмы за угрозу убийством и ранение ножом
Мэрия Саратова насчитала 1 708 дворников, убирающих снег
В Левобережье Саратовской области будет идти сильный снег
В Саратове планируется ремонтировать дороги в Поливановке и Увеке
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
На балашовской трассе пассажирский автобус вылетел в кювет после ДТП
Николай Панков призвал к открытости при ремонте дорог
В Саратовской области с начала года зафиксировано 459 случаев пневмонии
Панков: Определять дороги, которые отремонтируют на средства транспортного налога, должны жители
Инспектор ДПС обвинил саратовского блогера в клевете и програл дело на 500 тыс. рублей
КВС: Определены топ-10 добросовестных и недобросовестных управляющих компаний
Роспотребнадзор: О рейсе, на котором прилетела заразившаяся коронавирусом жительница Саратова, узнали сразу
Прибывшие из стран с коронавирусом саратовцы могут поселиться в обсерваторе
Установлены личности двух человек, погибших в горящем доме на Геофизической
Спасатели помогли застрявшему на трассе под Хвалынском водителю с диабетом
В Саратове женщина отдала почти 50 тыс. рублей «на откуп сатане»
Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области: Пытаемся охватить всех прибывших