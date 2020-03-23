Николай Панков призвал к открытости при ремонте дорог
Сегодня, 23 марта, председатель ТПП, член партии «Единая Россия» Алексей Антонов предложил обратить внимание на новые микрорайоны, такие как «Лопатина гора» и «Царицынский».
- Дорог явно будет не хватать, надо планировать межрайонные дороги, возможность дублирования дорог. Можно найти и другие районы, нуждающиеся в дополнительных дорогах, — отметил он.
Депутат Госдумы Николай Панков согласился с ним.
Однопартиец Вадим Рогожин рассказал о разбитых улицах: Вишневая, Саперная, Гоголя, Зарубина, Посадского, частично Рахова.
Депутат Николай Панков отметил важность информационной открытости. Необходимо доводить до людей происходящее, объяснять причины. Он привел в пример программу ремонта тротуаров: не все понимают, почему занимаются именно этим участком, а не другим.
ИСТОЧНИК KP.RU