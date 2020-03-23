2020-03-24T09:34:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области с начала года зафиксировано 459 случаев пневмонии

За минувшие сутки госпитализировано еще 11 человек
Дарья Вострикова
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Наталья МазинаНаталья МазинаФото: Дарья Вострикова
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На брифинге в Минздраве Саратовской области 23 марта министра Наталью Мазину попросили озвучить количество смертельных случаев от пневмонии с начала 2020 года и привести цифры за аналогичный период 2019.

- В Саратовской области с начала года зафиксировано 459 случаев пневмонии. Летальные случаи, конечно есть, это не легкое заболевание, в особенности, если развивается с тяжелыми иными сопутствующими заболеваниями: сахарный диабет, болезни кровообращения.

Сегодня у нас восемь пациентов на контроле в региональном центре.

Сейчас мы занимаемся вопросами организации особого стационара для пациентов с внебольничной пневмонией. Такое указание пришло менее чем неделю назад, — ответила Мазина.

При этом она уточнила, что за минувшие сутки было 11 случаев госпитализации, многое зависит от своевременности обращения граждан к врачам.

Напомним, в Саратовской области, по данным на день 23 марта, подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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