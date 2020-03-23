Панков: Определять дороги, которые отремонтируют на средства транспортного налога, должны жители

23 Март 2020 2020-03-23T15:59:42+03:00

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Муниципалитеты должны эффективно использовать дополнительные средства на ремонт дорог, которые получат благодаря инициативе Вячеслава Володина о передаче транспортного налога на муниципальный уровень. При этом необходимо учесть мнение жителей, какие дорожные участки нужно привести в порядок в первую очередь. Эти вопросы секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с партийцами, депутатами областной и городской думы и главами районов Саратова.

Ранее на совещании в правительстве области с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина губернатором Валерием Радаевым было принято решение увеличить объем финансирования муниципалитетов до уровня сборов от транспортного налога. Благодаря этому Саратов получит около 1 млрд рублей, Энгельс — около 300 млн рублей, Балаково — около 200 млн рублей, Балашов — около 100 млн рублей, Вольск — около 50 млн рублей. По словам Николая Панкова, в общей сложности сумма дополнительного «дорожного» финансирования районов может составить порядка 3,5 млрд рублей.

Все районы должны заранее провести подготовительную работу: с участием общественности определить перечень дорог для ремонта, проанализировать, нет ли препятствий для проведения работ на этих участках.

- Инициатива Вячеслава Володина позволит привести в порядок дороги в районах области, за которые давно не брались. Он помог передать основные транспортные магистрали области на федеральный уровень, за счет этого высвобождаются средства, которые можно направить на ремонт региональных и муниципальных дорог. Дополнительные средства позволят муниципалитетам решить многолетние проблемы, поскольку многие местные дороги не приводились в порядок десятилетиями. Главное, что мы сегодня должны понимать: что получат жители? Приоритет нужно отдать дорогам, востребованным людьми, будь то Поливановка, Увек или другие поселки и микрорайоны Саратова.

Не должен оставаться в стороне и депутатский корпус, от которого зависит принятие необходимых законодательных решений. Каждый рубль должен использоваться эффективно, в комплексе с решением проблем тротуаров в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина, — отметил Панков.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, возвращение транспортного налога муниципалитету, как источника доходов, очень важно. В годы, когда налог поступал в бюджет Саратова, удавалось решить многие проблемы дорожной инфраструктуры.

Депутаты областной и городской думы подтвердили актуальность инициативы Вячеслава Володина и привели ряд примеров в своих округах, где дополнительные средства от дорожного налога помогли бы отремонтировать изношенное дорожное полотно.

К совместной работе должны подключиться местные координаторы и председатели общественных советов проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Саратове и районах области. Им следует принять участие в сборе предложений от граждан, в том числе появляющихся в социальных сетях, вместе с ответственными чиновниками проанализировать, нет ли препятствий для проведения ремонтных работ на выбранных участках.

Николай Панков также подчеркнул, что по тем дорогам, которые выберут жители для ремонта, необходимо заранее проработать проектно-сметную документацию. Это поможет не затягивать с дальнейшими процедурами после поступления средств.

ИСТОЧНИК KP.RU