Инспектор ДПС обвинил саратовского блогера в клевете и програл дело на 500 тыс. рублей

23 Март 2020 2020-03-23T15:55:41+03:00

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В Саратовской области инспектор ДПС Алексей Салухов проиграл иск к блогеру Сергею Синицыну.

Ранее сотрудник полиции обратился в суд с заявлением о распространении не соответствующих действительности сведений, что, по его мнению, порочат честь и деловую репутацию. За это он просил взыскать с Синицына 500 тыс. рублей.

При этом ранее блогер уличил инспектора в фальсификации доказательств. 14 января 2018 года Салухов составил в отношении автомобилиста Бателова административный протокол. На следующий день Ленинский районный суд Саратова оштрафовал водителя. Однако 12 марта областной суд отменил это решение.

При этом к своему иску о защите чести и достоинства Салухов приложил именно постановление Ленинского райсуда с отметкой от 26 января, что оно вступило в законную силу, хотя фактически этого не могло быть.

4 марта 2020 года Новоузенский суд отказал Салухову в иске к Синицыну. Теперь блогер намерен взыскать судебные расходы и добиться возбуждения уголовного дела о фальсификации доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU