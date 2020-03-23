2020-03-23T15:09:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Прибывшие из стран с коронавирусом саратовцы могут поселиться в обсерваторе

Такой вариант реален, если изоляция дома невозможна
Дарья Вострикова
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Сегодня министр здравоохранения Наталья Мазина дала пошаговую инструкцию по прибытию из страны, где зарегистрирован коронавирус.

Созвониться с медучреждением, не приходить туда. После этого человеку дают памятку, его информируют о мерах самоизоляции — надо находиться дома, ограничить действия в пределах квартиры.

Государство пошло на определенные меры по этому направлению — таким людям выдают больничный лист на время самоизоляции.

По истечении 14 дней, если человек здоров, он выходит на работу. Без ущерба для материального положения.

- Нужно носить маски, не принимать гостей, ограничить общение с близкими. Можно говорить по скайпу, телефону.

Если приехавший, например, живет в общежитии или у него однокомнатная квартира, а в ней дети, то есть вариант обсерватора в Энгельсском районе на 21 койку, — сообщила Мазина.

За нарушение режима самоизоляции грозит административная ответственность, Отследить это можно, например, по камерам видеонаблюдения у дома.

СПРАВКА

Обсерватор — временное учреждение, разворачиваемое в приспособленных помещениях для проведения ограничительных и противоэпидемических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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