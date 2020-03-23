Установлены личности двух человек, погибших в горящем доме на Геофизической

23 Март 2020 2020-03-23T14:49:13+03:00

Пожар на Геофизической унес две жизни. Фото СУ СКР пол Саратовской области

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Начата проверка гибели двух человек на пожаре в Кировском районе Саратова.

Как ранее писала «КП-Саратов», горела квартира многоэтажки на улице Геофизическая.

В СУ СКР сообщили, что пожар охватил жилье на восьмом этаже. После тушения огня были найдены два трупа: 53-летнего хозяина и его 54-летней сожительницы. На телах имелись следы сильного термического поражения.

Признаков насильственной смерти не выявлено.

Установлено, что очаг возгорания располагался в жилой комнате.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU