Установлены личности двух человек, погибших в горящем доме на Геофизической
Тела были сильно обожжены
Пожар на Геофизической унес две жизни. Фото СУ СКР пол Саратовской области
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Начата проверка гибели двух человек на пожаре в Кировском районе Саратова.
Как ранее писала «КП-Саратов», горела квартира многоэтажки на улице Геофизическая.
В СУ СКР сообщили, что пожар охватил жилье на восьмом этаже. После тушения огня были найдены два трупа: 53-летнего хозяина и его 54-летней сожительницы. На телах имелись следы сильного термического поражения.
Признаков насильственной смерти не выявлено.
Установлено, что очаг возгорания располагался в жилой комнате.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU