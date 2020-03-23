2020-03-23T14:18:48+03:00
Происшествия

В Саратове женщина отдала почти 50 тыс. рублей «на откуп сатане»

Она пыталась избавиться от порчи
Екатерина Семенова
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В Саратове женщина отдала мошеннице почти 50 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, таким образом она надеялась избавиться от порчи.

Оказалось, что 31-летняя женщина пообщалась через интернет, а потом и по телефону с «ясновидящей», героиней мистического телесериала. Якобы внучка ведуньи написала ей с предложением воспользоваться услугами. Причем во время телефонного разговора сама «ясновидящая» якобы определила, что на саратовчанке «порча».

Для ритуала снятия необходимы свечи, стоимость которых составляет 9,6 тыс. рублей.

Женщина перевела необходимую сумму. Однако вскоре от нее потребовали еще 40 тыс. рублей якобы «на откуп сатане». При этом «ясновидящая» пообещала позже вернуть эти деньги. Не дождавшись средств, та 21 марта обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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