2020-03-23T14:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области: Пытаемся охватить всех прибывших

Для людей, ушедших на самоизоляцию, подготовили специальную анкету и памятку
Дарья Вострикова
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На брифинге в Минздраве Саратовской области 23 марта Надежда Матвеева, замглавы регионального Роспотребнадзора, рассказала о работе по изоляции приезжих из-за рубежа и возможных переносчиков коронавируса.

- Пытаемся охватить всех прибывших, сверяем со списками МВД. Выбираем группу для медицинской изоляции. Выдаем постановления о режиме изоляции для них. Там указаны основные моменты, которые они обязаны соблюдать. Человек должен организоваться так, чтобы даже мусор не ходил выносить. У нас есть волонтеры, можно их привлекать или родственников, — сказала Надежда Матвеева. — При этом каждый изолированный человек держит связь с лечебно-профилактическим учреждением по телефону.

Матвеева напомнила о необходимости применять дезинфицирующие средства.

После завершения медицинского наблюдения, человек возвращается к обычной жизни.

В минувшие субботу-воскресенье люди в основном спрашивали через горячую линию «что делать, если прибыли из определенной страны?». Им давали подробные рекомендации.

Также решено разработать анкету для таких лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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