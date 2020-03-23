Саратовский Минздрав: Результаты анализов родственников заразившейся коронавирусом пока отрицательные

23 Март 2020 2020-03-23T13:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 марта, в зале совещаний регионального министерства здравоохранения состоялся брифинг на тему «О текущей ситуации с состоянием заболеваемости на территории Саратовской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерах по профилактике данного заболевания».

Спикерами выступили замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева и министр Наталья Мазина.

- Достаточно большой пласт работы с прибывшими в регион из стран, где регистрируется коронавирус. Списки изначально передавались дублирующие, массивные, в работе находится в пределах 3,6 тыс. случаев, это люди, прибывших в течение 14 дней. Основная часть работы легла на амбулаторное звено, мы сверяем место регистрации, прикрепления к медицинской организации. Есть случаи, где люди уже выбыли из Саратовской области, находятся на территории других субъектов. Стационарный этап — скорая помощь — достаточно много вызовов, население активно себя проявляет. Основная задача — убедить людей в самоизоляции и что ее надо выполнять. Важно, чтобы человек понял — нельзя ходить на работу, но запрещены также походы в магазин и т. д., контакт с близкими, — сказала министр.

Наталья Мазина напомнила про единственный пока подтвержденный случай коронавируса в Саратове — состояние женщины удовлетворительное, за членами семьи наблюдают, результаты исследования на сегодняшний день отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU