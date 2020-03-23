В Саратовской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Саратовской области ищут пропавшую 15-летнюю Анастасию Лысенко.
- Примерно в 18:00 21 марта подросток ушла из дома в поселке Красный Октябрь и не вернулась, — сообщили «КП-Саратов» в МО МВД России «Саратовский», который и ведет розыск.
Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы до плеч, темного цвета, глаза карие. Из особых — на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста.
На момент пропажи Анастасия была одета в зимний пуховик черного цвета до колен, водолазку черного цвета, черные джинсы, зимние ботинки черного цвета.
Кто видел пропавшую — позвоните по номерам дежурной части в Саратове: 8 (845-2) 99-46-40, 99-46-38 или в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU