2020-03-23T10:53:28+03:00
Общество

В Саратовской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Анастасия Лысенко ушла из дома в субботу и не вернулась
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут пропавшую 15-летнюю Анастасию Лысенко.

- Примерно в 18:00 21 марта подросток ушла из дома в поселке Красный Октябрь и не вернулась, — сообщили «КП-Саратов» в МО МВД России «Саратовский», который и ведет розыск.

Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы до плеч, темного цвета, глаза карие. Из особых — на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста.

На момент пропажи Анастасия была одета в зимний пуховик черного цвета до колен, водолазку черного цвета, черные джинсы, зимние ботинки черного цвета.

Кто видел пропавшую — позвоните по номерам дежурной части в Саратове: 8 (845-2) 99-46-40, 99-46-38 или в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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