В Саратовской области подростки стали реже совершать преступления

23 Март 2020 2020-03-23T10:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовской области подвела статистику по преступности несовершеннолетних за 2019 год.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, подростковая преступность снизилась на 21% (с 609 до 481 нарушения закона), по сравнению с 2018 годом.

Краж стало меньше на 21,7% (с 392 до 307), грабежей — на 20,7% (с 58 до 46), разбоев — на 12,5% (с 8 до 7).

Закон преступили 489 человек: 145 в возрасте 14-15 лет и 344 — 16-17 лет.

Преступлений, совершенных в отношении детей, за год стало больше: в 2018 их количество составляло 1 519, в 2019 — уже 1 629. Из этого числа 52,4% составляют неуплата алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU