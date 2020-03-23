2020-03-23T10:06:03+03:00
Происшествия

Найденный в сугробе мужчина умер в больнице Балакова

Начата проверка
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области на улице найден мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, прохожие обнаружили его в сугробе на улице Пролетарская.

Человек лежал у дома №10. Его нашли вечером 22 марта. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавший был экстренно госпитализирован, но в больнице скончался.

Следователи СКР осмотрели труп и место ЧП. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Была установлена личность — 40-летний местный житель.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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