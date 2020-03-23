Мэрия: Все автобусы Саратова ходят по графику
В Саратове общественный транспорт работает в плановом режиме, но с некоторыми затруднениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, все автобусы вышли на маршруты.
- На некоторых маршрутах в связи с погодными условиями могут быть увеличены интервалы движения — отметили в мэрии.
Также сообщается об одном автобусе маршрута №42, который сломался.
- По состоянию на 09:00 утра функционировал весь электротранспорт Саратова. Обесточек и
поломок подвижного состава не зафиксировано, — отметили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU