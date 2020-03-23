Мэрия: Все автобусы Саратова ходят по графику

23 Март 2020 2020-03-23T09:31:01+03:00

На электротранспорте тоже нет затруднений

Изменить размер текста: A A

В Саратове общественный транспорт работает в плановом режиме, но с некоторыми затруднениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, все автобусы вышли на маршруты.

- На некоторых маршрутах в связи с погодными условиями могут быть увеличены интервалы движения — отметили в мэрии.

Также сообщается об одном автобусе маршрута №42, который сломался.

- По состоянию на 09:00 утра функционировал весь электротранспорт Саратова. Обесточек и

поломок подвижного состава не зафиксировано, — отметили в администрации.

Следите за новостями Саратова в Telegram, Instagram и ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU