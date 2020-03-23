Завершен ремонт энергоблока №3 на Балаковской АЭС
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включили в сеть по разрешению диспетчера энергосистемы по завершении планово-предупредительного ремонта.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, были заменены два парогенератора для восстановления теплогидравлических характеристик реакторной установки.
- Это станет гарантией безопасности работы АЭС еще на один проектный срок службы вперед, — отметили в Минпроме.
Пока что на станции работают три энергоблока: №№1, 3 и 4. №2 находится в ремонте. На данный момент суммарная нагрузка составляет 2684 МВт.
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ИСТОЧНИК KP.RU