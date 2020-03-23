Завершен ремонт энергоблока №3 на Балаковской АЭС

23 Март 2020 2020-03-23T09:26:32+03:00

Там заменили два парогенератора для восстановления теплогидравлических характеристик реакторной установки

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Энергоблок №3 Балаковской АЭС включили в сеть по разрешению диспетчера энергосистемы по завершении планово-предупредительного ремонта.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, были заменены два парогенератора для восстановления теплогидравлических характеристик реакторной установки.

- Это станет гарантией безопасности работы АЭС еще на один проектный срок службы вперед, — отметили в Минпроме.

Пока что на станции работают три энергоблока: №№1, 3 и 4. №2 находится в ремонте. На данный момент суммарная нагрузка составляет 2684 МВт.

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ИСТОЧНИК KP.RU