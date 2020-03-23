В Балашове сотрудники Росгвардии вернули родителям пропавшую пятилетнюю девочку

23 Март 2020 2020-03-23T09:22:29+03:00

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Вчера днем, 22 марта, в правоохранительные органы Балашова обратилась местная жительница и рассказала, что ее пятилетняя дочь ушла из дома, где находилась с бабушкой, и не вернулась.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, гражданка пыталась сама найти ребенка, но поиски результатов не дали. Кроме того, у малышки не было сотового телефона.

Наряды вневедомственной охраны получили приметы ребенка и выдвинулись на его розыск. В течение получаса проходило обследование прилегающей территории и опрос местных жителей.

Один из очевидцев рассказал, что видел похожего ребенка, который садился в автобус.

Сотрудники вневедомственной охраны прапорщики Николай Коробейников и Александр Русанов проследовали по маршруту транспорта, где обнаружили в салоне автобуса пропавшую девочку. Выяснилось, что она захотела покататься в автобусе, но забыла дорогу домой и сама вернуться не смогла.

Правоохранители успокоили девочку и вернули родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU