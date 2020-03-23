В Заводском районе девушка пострадала в столкновении двух «семерок»

23 Март 2020 2020-03-23T09:19:00+03:00

Пассажирка была в не движущейся машине

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В Заводском районе Саратова вчера вечером, 22 марта, случилось ДТП двух ВАЗ-2107.

- В 19:00 напротив Ново-Астраханского шоссе, 90а 23-летний парень за рулем авто врезался в стоящую «семерку», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка не движущейся машины. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU