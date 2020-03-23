Рецидивист украл из шиномонтажа в Саратове 3 тыс. рублей

23 Март 2020 2020-03-23T09:11:15+03:00

Он успел все потратить

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В Волжском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже денег из шиномонтажа.

- Вечером 21 марта с заявлением обратился 36-летний монтировщик шин. Он рассказал, что 8 или 9 марта неизвестный в шиномонтаже на Октябрьской свободно забрал 3 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 43-летнего мужчину. Безработный рецидивист признался, что все потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU