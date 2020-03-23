В аэропорту «Гагарин» возникли проблемы с приемом самолетов

23 Март 2020 2020-03-23T09:35:34+03:00

Снег и лед на посадочной полосе задержали и перенесли рейсы

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 марта, два рейса из Москвы, SU-1358 и S7-1237, прибыли в Саратов с задержкой из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и сильного снегопада. Воздушному транспорту пришлось вынужденно садиться в Волгограде: в 20:40 и 22:00 соответственно.

После работы снегоуборочной техники площадку расчистили и приземление в Саратове состоялось: SU-1358 прибыл в областной центр в 00:06, S7-1237 — в 2:07.

Время задержки составило несколько часов.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU