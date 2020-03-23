В аэропорту «Гагарин» возникли проблемы с приемом самолетов
Снег и лед на посадочной полосе задержали и перенесли рейсы
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Вчера, 22 марта, два рейса из Москвы, SU-1358 и S7-1237, прибыли в Саратов с задержкой из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и сильного снегопада. Воздушному транспорту пришлось вынужденно садиться в Волгограде: в 20:40 и 22:00 соответственно.
После работы снегоуборочной техники площадку расчистили и приземление в Саратове состоялось: SU-1358 прибыл в областной центр в 00:06, S7-1237 — в 2:07.
Время задержки составило несколько часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU