2020-03-23T08:47:23+03:00
Общество

Прокуратура осталась неудовлетворена уборкой снега в Саратове

Замглавы администрации объявлено предупреждение
Екатерина Семенова
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В Саратове прокуратура взяла на контроль уборку улиц в связи с сильным снегопадом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работа коммунальных служб не удовлетворила проверяющих.

- Установлено, что администрацией города задействовано почти 200 единиц техники, однако, как показали выездные проверки, со своей задачей они справляются не в полной мере, — отметили в прокуратуре.

Сроки ликвидации гололедицы, а также уборки снега на проезжей части, остановках, тротуарах составляют шесть часов. Для недопущения их нарушения замглавы администрации Саратова предупрежден об ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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