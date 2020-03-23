Прокуратура осталась неудовлетворена уборкой снега в Саратове

23 Март 2020 2020-03-23T08:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове прокуратура взяла на контроль уборку улиц в связи с сильным снегопадом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работа коммунальных служб не удовлетворила проверяющих.

- Установлено, что администрацией города задействовано почти 200 единиц техники, однако, как показали выездные проверки, со своей задачей они справляются не в полной мере, — отметили в прокуратуре.

Сроки ликвидации гололедицы, а также уборки снега на проезжей части, остановках, тротуарах составляют шесть часов. Для недопущения их нарушения замглавы администрации Саратова предупрежден об ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU