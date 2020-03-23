В Энгельсе наркоман проломил стену гаража ради кражи компрессора
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 49-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16 февраля до 16:00 23 февраля кто-то проломил стену гаража ГСК «ЖБК-3» на проспекте Строителей и унес компрессор стоимостью 16 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 47-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU