В Энгельсе наркоман проломил стену гаража ради кражи компрессора

23 Март 2020 2020-03-23T08:45:15+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 49-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16 февраля до 16:00 23 февраля кто-то проломил стену гаража ГСК «ЖБК-3» на проспекте Строителей и унес компрессор стоимостью 16 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 47-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU