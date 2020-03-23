2020-03-23T08:37:26+03:00
Общество

Саратовцы поскальзываются и падают на рухнувшем с остановки стекле в центре города

Поднять его не получается, под снегом конструкции не видно
Дарья Вострикова
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Вчера, 22 марта, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилась публикация от Людмилы Лисиной о рухнувшей с остановки рекламной раме на перекрестке улиц Чапаева и Московская.

- На стекле люди поскальзываются и падают, не замечают его. Попытки поднять его не увенчались успехом, так как конструкция очень тяжелая. Не знаю, куда обратиться, — написала женщина.

В доказательство своих слов она опубликовала снимки с места событий.

В комментариях под записью местные жители удивились, почему нельзя самостоятельно убрать раму, ведь она, по их мнению, не такая уж и тяжелая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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