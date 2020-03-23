Саратовцы поскальзываются и падают на рухнувшем с остановки стекле в центре города
Вчера, 22 марта, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилась публикация от Людмилы Лисиной о рухнувшей с остановки рекламной раме на перекрестке улиц Чапаева и Московская.
- На стекле люди поскальзываются и падают, не замечают его. Попытки поднять его не увенчались успехом, так как конструкция очень тяжелая. Не знаю, куда обратиться, — написала женщина.
В доказательство своих слов она опубликовала снимки с места событий.
В комментариях под записью местные жители удивились, почему нельзя самостоятельно убрать раму, ведь она, по их мнению, не такая уж и тяжелая.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
ИСТОЧНИК KP.RU