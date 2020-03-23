Под Энгельсом молодой сосед на застолье отобрал у пенсионерки телефон

23 Март 2020 2020-03-23T07:11:39+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которую 22-летний парень из Квасниковки совершил на застолье.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 марта в 23:00 он пил спиртное с 63-летней гражданкой, а потом отобрал у нее телефон Honor 8a.

Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU