Под Энгельсом молодой сосед на застолье отобрал у пенсионерки телефон
Парня задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу, которую 22-летний парень из Квасниковки совершил на застолье.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 марта в 23:00 он пил спиртное с 63-летней гражданкой, а потом отобрал у нее телефон Honor 8a.
Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU