В Саратовской области завтра могут закрыть кинотеатры из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T21:27:42+03:00

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Министерство культуры РФ порекомендовало всем кинотеатрам России, в том числе Саратовской области, приостановить работу с завтрашнего дня, 23 марта.

Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова, он доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

Такие меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее ограничения вводились в отношении музеев, театров, цирков и других учреждений. С 19 марта в 85 субъектах РФ был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, который подразумевает отмену массовых мероприятий и перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU