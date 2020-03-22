2020-03-22T20:13:55+03:00
Общество

Володин: Саратов получит 70 млн рублей на снос аварийных домов

В городе стоят около 200 таких зданий
Дарья Вострикова
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В паблике сторонников председателя Госдумы volodin.saratov соцсети Instagram появилось интервью Вячеслава Володина о проблеме аварийных домов, жителей из которых уже отселили, но сами здания продолжают стоять.

Председатель Госдумы назвал их «домами-призраками», которые создают проблемы окружающими — туда могут забежать дети, не исключен обвал, в бетонные коробки граждане кидают мусор.

По его мнению, надо как можно быстрее вывезти эти дома, а освободившиеся площадки использовать в соответствии с законом: либо под объекты социальной сферы, либо это будет муниципальное жилье, которое можно строить на этих площадках для того чтобы предоставлять его очередникам. Или спортивные объекты, скверы.

- Мы проговорили этот вопрос с мэром города. Есть предприятие, которое мы создали, деньги губернатор нашел, закупили десятками КАМАЗы в том числе самосвалы. Что они делают летом? Снег не вывозят. Надо брать их и использовать для того, чтобы вывозить этот кирпич, где он там остался. Но как-то энтузиазма не увидел, поэтому предложил : давайте найду средства под решение этой задачи, но с условием, чтобы допустим 50% объема, который вы считаете необходимо средств надо затратить беру себя, а 50% — вы на себя , — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что это позволит за счет найденных им средств например оплатить бензин и многое другое, а город будет использовать свою технику.

Он отметил, что в ближайшие несколько недель в регион поступят порядка 70 млн рублей, чтобы город использовал деньги на оплату решения этой проблемы. По мнению спикера Госдумы, если все будет нормально, за летние месяцы можно вывезти дома.

Эта тема актуальна для Елшанки, где отселено 24 барака и снесено несколько, Заводского района города. Но проблема существует не только в этих двух районах.

- Надеюсь, что отговорка «нет денег» работать не будет, поэтому в будущем эта проблема будет решена, — подвел итог Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин об аварийных домах, которые не снесены.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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