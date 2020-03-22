2020-03-22T18:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовцев призвали не пугаться ареста за шутки о коронавирусе

За картинки в соцсетях не надо платить штраф
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 марта, в чатах мессенджеров саратовцев появилась информация о якобы наблюдении за перепиской и звонками. Текст послания сообщает, что за распространение шуток и картинок о коронавирусе могут сажать на 15 суток и штрафовать будто из-за «пакета Яровой».

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Телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» призывает жителей не пугаться происходящего, ранее такие же сообщения приходили в Улан-Удэ. МВД Бурятии выступило с официальным опровержением и заявило, что рассылаемая информация не соответствует действительности.

Оперативный штаб призывает жителей сохранять спокойствие и подходить критично к любой информации, которая распространяется по неофициальным каналам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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