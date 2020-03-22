2020-03-22T18:45:19+03:00
Происшествия

В Марксовском районе «девятку» разорвало пополам после столкновения с Volkswagen

Водитель авто госпитализирован
Дарья Вострикова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Сегодня, 22 марта, около 15:00 на 371 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Марксовском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, дорогу не поделили ВАЗ-21093 под управлением 26-летнего мужчины и Volkswagen Tiguan, который вел 60-летний гражданин.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель отечественного авто госпитализирован, его машину «разорвало» на две части.

Известно, что оба водителя выехали на трассу на летней резине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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