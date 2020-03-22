В Марксовском районе «девятку» разорвало пополам после столкновения с Volkswagen

22 Март 2020 2020-03-22T18:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 марта, около 15:00 на 371 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Марксовском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, дорогу не поделили ВАЗ-21093 под управлением 26-летнего мужчины и Volkswagen Tiguan, который вел 60-летний гражданин.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель отечественного авто госпитализирован, его машину «разорвало» на две части.

Известно, что оба водителя выехали на трассу на летней резине.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU