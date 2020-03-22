Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Олимпом»
Игра прошла в Адлере
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Сегодня, 22 марта, в Адлере прошла игра «Сокола» и «Олимпа» из Московской области.
- В очередной раз играем безголевую ничью. Матч получился напряженным, но распечатать чужие ворота не удается, хотя были моменты и у наших ворот, — сообщается в официальном паблике саратовской команды.
Следующая встреча пройдет 28 марта в 12:00, с ФК «Сочи», «если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств».
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ИСТОЧНИК KP.RU