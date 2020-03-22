2020-03-22T17:35:04+03:00
Происшествия

В Ртищевском районе Ford улетел с дороги: пострадала женщина

Авария произошла у поворота на село Красные Гривки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 марта, в Ртищевском районе не доезжая поворота на село Красные Гривки 38-летний водитель Ford улетел с дороги.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 39-летнюю пассажирку из салона его автомобиля.

Мужчина не пострадал.

Сотрудники Облспаса отключили АКБ.

Обстоятельства выясняются.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявило в Саратовской области штормовое предупреждение из-за сильного снегопада
Володин: Саратов получит 70 млн рублей на снос аварийных домов
На трассах Саратовской области затруднено движение из-за фур
Саратовцев призвали не пугаться ареста за шутки о коронавирусе
В Марксовском районе «девятку» разорвало пополам после столкновения с Volkswagen
Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Олимпом»
В Ртищевском районе Ford улетел с дороги: пострадала женщина
Жителям Саратовской области рассказали о правилах карантина
Саратов от снега чистят 147 единиц техники
Пьяный водитель устроил аварию с пятью пострадавшими в Марковском районе
Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 22 марта: новых больных не выявлено
Панков: Снегоочистительная техника появилась, но тротуар забывают
Опубликованы рекомендации для дистанционного обучения в Саратовской области
В Татищевском районе столкнулись Nissan и грузовик
Пропавшая в Саратове Раиса Нестерова найдена мертвой
В Саратовской области из-за коронавируса ограничено посещение библиотек
Автобус «Москва — Саратов» стал участником смертельного ДТП под Тамбовом
В Вольском районе после ДТП загорелись две машины: пострадали трое человек
Госавтоинспекция Саратовской области призвала водителей к осторожности на дорогах
Вячеслава Володина не пустили в цеха «СЭПО»
Всероссийская олимпиада для саратовских школьников не отменяется
Панков рассказал о поступающих в оперативный штаб «Единой России» по коронавирусу сведениях о мошенниках