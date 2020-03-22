В Ртищевском районе Ford улетел с дороги: пострадала женщина

22 Март 2020 2020-03-22T17:35:04+03:00

Авария произошла у поворота на село Красные Гривки

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Сегодня, 22 марта, в Ртищевском районе не доезжая поворота на село Красные Гривки 38-летний водитель Ford улетел с дороги.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 39-летнюю пассажирку из салона его автомобиля.

Мужчина не пострадал.

Сотрудники Облспаса отключили АКБ.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU