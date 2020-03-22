2020-03-22T17:09:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Саратовской области рассказали о правилах карантина

Лучше не покидать дом
Дарья Вострикова
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Жителям Саратовской области рассказали о правилах, которым нужно следовать во время карантина.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем от человека к человеку.

Если вы вернулись из путешествия или командировки из территорий, где зафиксированы случаи заболевания, нужно сообщить об этом в лечебное учреждение по месту проживания и соблюдать двухнедельный карантин. Такой срок соответствует времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Нужно не выходить из дома весь период, даже чтобы выкинуть мусор. Его нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Стоит пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами, по возможности находиться в отдельной комнате, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Продукты и необходимые товары домашнего обихода лучше приобретать дистанционно или с помощью волонтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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