Саратов от снега чистят 147 единиц техники
Сегодня, 22 марта, улицы Саратова от снега вышли чистить 147 единиц техники и 210 рабочих по благоустройству МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.
Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко отметил — первоочередная задача для коммунальных служб это обеспечить проезд общественного транспорта, очистить остановки и подходы к ним.
Ведется мониторинг мест, которые обрабатываются противогололедной смесью.
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ИСТОЧНИК KP.RU