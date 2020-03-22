Саратов от снега чистят 147 единиц техники

22 Март 2020 2020-03-22T18:10:04+03:00

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Сегодня, 22 марта, улицы Саратова от снега вышли чистить 147 единиц техники и 210 рабочих по благоустройству МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко отметил — первоочередная задача для коммунальных служб это обеспечить проезд общественного транспорта, очистить остановки и подходы к ним.

Ведется мониторинг мест, которые обрабатываются противогололедной смесью.

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ИСТОЧНИК KP.RU