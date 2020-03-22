Пьяный водитель устроил аварию с пятью пострадавшими в Марковском районе
Сегодня, 22 марта, в Марксовском районе на трассе, ведущей из Самары в Волгоград, на повороте к селу Луговское столкнулись ВАЗ-2109 и Volkswagen Tiguan.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие медики скорой помощи госпитализировали водителя и пассажира отечественного авто. По предварительным данным, они находятся в нетрезвом состоянии.
Мужчина, который вел иномарку и двое человек из салона его машины отказались от поездки в больницу.
Сотрудники Облспаса отключили АКБ и стабилизировали транспорт.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU