Пьяный водитель устроил аварию с пятью пострадавшими в Марковском районе

22 Март 2020 2020-03-22T16:34:43+03:00

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Сегодня, 22 марта, в Марксовском районе на трассе, ведущей из Самары в Волгоград, на повороте к селу Луговское столкнулись ВАЗ-2109 и Volkswagen Tiguan.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие медики скорой помощи госпитализировали водителя и пассажира отечественного авто. По предварительным данным, они находятся в нетрезвом состоянии.

Мужчина, который вел иномарку и двое человек из салона его машины отказались от поездки в больницу.

Сотрудники Облспаса отключили АКБ и стабилизировали транспорт.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU