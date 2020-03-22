Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 22 марта: новых больных не выявлено

22 Март 2020 2020-03-22T16:27:47+03:00

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заражения

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За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, речь идет о шести регионах.

Больше всего в Москве, 54 случая, по два в Удмуртской Республике и Кировской области, по одному в Новгородской, Брянской и Архангельских областях.

Саратовской области в этом списке нет, ни одного заболевшего в минувшие сутки не выявлено.

Известно, что в РФ зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением на 20 марта остается 52 747 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU