Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области на 22 марта: новых больных не выявлено
За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, речь идет о шести регионах.
Больше всего в Москве, 54 случая, по два в Удмуртской Республике и Кировской области, по одному в Новгородской, Брянской и Архангельских областях.
Саратовской области в этом списке нет, ни одного заболевшего в минувшие сутки не выявлено.
Известно, что в РФ зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением на 20 марта остается 52 747 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU