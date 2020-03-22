Панков: Снегоочистительная техника появилась, но тротуар забывают

22 Март 2020 2020-03-22T16:16:04+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал уборку саратовских улиц от снега.

- Снег обрушился нежданно. Вьюжит по-взрослому. Мэр успокоил всех. На улицах появилась снегоочистительная техника. Коммунальщики такую погоду ждали. Согласен, не везде пока развернулись. Не на всех улицах. Спасибо, что работают не как раньше. Это как? А раньше совсем не убирали. Ждали, когда сам растает. А здесь, видно, Исаев начал вести спрос с ответственных за уборку. Жёстко. Да и ранее наложенные замам взыскания пошли на пользу. А тротуар забывают. Виртуозно папаша на одном колесе коляску везет. Исправляйте, мэрские люди, — отметил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU