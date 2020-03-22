Опубликованы рекомендации для дистанционного обучения в Саратовской области

22 Март 2020 2020-03-22T15:56:13+03:00

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Минпросвещения разработало и направило в регионы РФ, в том числе Саратовскую область методические рекомендации для обучения.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, описаны примерные модели реализации образовательных программ и проведения практик.

Занятия, консультации и вебинары рекомендуется проводить на школьном портале или другой платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. Определять их могут организации СПО могут самостоятельно.

Возможности цифровой среды, реализованные меры в рамках нацпроекта «Образование», наличие онлайн-платформ помогут педагогам своевременно отвечать на вопросы учащихся и оценивать их работу в удаленной форме.

Все возникающие вопросы в ежедневном режиме отслеживает созданная Минпросвещения России и Рособрнадзором рабочая группа по взаимодействию и координации с региональными органами управления образованием.

Горячая линия по координации и поддержке региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19.

Горячая линия методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85 (круглосуточно в режиме 24/7).

Телефоны для консультаций по вопросам среднего профессионального образования: +7 (977) 978-29-69, +7 (977) 978-30-31, +7 (985) 457-67-15 (для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также по вопросам движения «Абилимпикс»).

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ИСТОЧНИК KP.RU