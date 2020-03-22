В Саратовской области из-за коронавируса ограничено посещение библиотек
Приостановлена работа театров
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В телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали о режиме работы библиотек и театров региона в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В области отменены массовые мероприятия, желающим посетить библиотеки предоставляется удаленный доступ к информационным ресурсам.
Также приостановлены занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах, работа областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств.
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ИСТОЧНИК KP.RU