В Саратовской области из-за коронавируса ограничено посещение библиотек

22 Март 2020 2020-03-22T14:12:28+03:00

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В телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали о режиме работы библиотек и театров региона в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В области отменены массовые мероприятия, желающим посетить библиотеки предоставляется удаленный доступ к информационным ресурсам.

Также приостановлены занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах, работа областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU