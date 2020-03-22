2020-03-22T14:12:28+03:00
Общество

В Саратовской области из-за коронавируса ограничено посещение библиотек

Приостановлена работа театров
Дарья Вострикова
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В телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали о режиме работы библиотек и театров региона в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В области отменены массовые мероприятия, желающим посетить библиотеки предоставляется удаленный доступ к информационным ресурсам.

Также приостановлены занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах, работа областных театров, филармонии, учреждений исполнительских искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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